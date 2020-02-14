«Соскочили и пошли отсюдова». Вахтерша с визгом объявила студентам о карантине в Челябинске

Вахтерша челябинского общежития с визгом решила выгнать студентов домой посреди ночи. Женщина объявила, что в общежитии карантин, а значит, молодым людям нужно «пойти отсюдова бегом». В челябинском Минздраве экстренность и громкость не оценили и решили наказать вахтершу.

Видео из общежития Челябинского энергетического колледжа появилось в соцсетях в ночь на 14 февраля. Двое студентов сняли, как вахтерша решила в крайне эмоциональной форме объявить им о карантине. Судя по разговору, молодые люди остались чуть ли не единственными в общежитии, время было позднее, а денег на дорогу домой у них не было.

Вот только некоторые фразы женщины: «Дверь бегом открыли!», «Соскочили и пошли отсюдова бегом!», «Хоть куда! Пошли вон отсюдова», «Я с вами играться не собираюсь, сейчас менты подъедут», «Мне по фигу, понятно?!», «Я еще тут стоять должна полчаса», «Вещички свои собирайте», «Вы здесь жить не будете, я вас выкину отсюдова».

Молодые люди, зная, что снимают разговор на видео, отвечали ей подчеркнуто спокойно. Вахтерша же кричит на протяжении всего трехминутного ролика.

В Министерстве образования Челябинской области рассказали, что видео снято в общежитии Челябинского энергетического колледжа, но сделали его студенты радиотехникума. «360» попробовал связаться с администрацией колледжа, но там, услышав вопрос, бросили трубку.

«В колледжах объявлен карантин, и дети могли ехать домой, их официально отпустили. Кто мог — уехал, остались сироты или те, кому ехать очень далеко. Выгонять на время карантина студентов из общежитий никто не имеет права. Эти ребята, снявшие видео, немного конфликтные, и по видео видно, что вахтера они завели, но в любом случае она не должна была себя так вести», — сказали в Минобразования сайту 74.ru.

В министерстве также сообщили, что женщина взяла отгулы с 12 по 14 февраля, но в отношении нее все равно примут «жесткие дисциплинарные меры».