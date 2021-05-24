Соседов назвал «абсурдом» идею изменить правила оценки выступлений на Евровидении

Музыкальный критик Сергей Соседов не оценил идею изменить правила оценки выступлений на Евровидении для России и Украины, сообщила «Газета.ru».

Член украинского профессионального жюри конкурса Евровидение-2021 Игорь Кондратюк предложил скорректировать правила конкурса так, чтобы Украина не имела возможности оценивать российского исполнителя, а РФ — украинского.

«Это полный абсурд. Видать, там совсем плохая ситуация у них, уже нацисты совсем сбредили, раз Кондратюк так напуган: от него никогда такого слышно не было, то есть там маразм полнейший, маразм в идеологии», — подчеркнул Соседов.

Как он считает, руководство Евровидения не воспримет всерьез предложение Кондратюка. По мнению Соседова, члену жюри от Украины не следует выставлять себя «в идиотическом свете». Он назвал поведение продюсера неприличным.