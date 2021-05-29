Соседка по коммуналке рассказала о выпавшей с балкона в Петербурге паре

Соседка пары, которая рухнула с балкона в центре Петербурга, назвала подравшихся обычной нормальной семьей. Никаких конфликтов с ними у других жильцов не было, заявила она «360».

По словам женщины, пострадавшие снимают комнату в этой коммунальной квартире. Балкон, с которого они упали, — не общий. Другие жильцы на него не выходили. Поэтому никто не знал, в каком он находится состоянии.

Соседка добавила, что пыталась связаться с арендодателем, которая сдает жилье паре, но та не берет трубку.

«Вообще в целом нормальная хорошая семья. Они живут с ребенком. <…> Мужчина — строитель. Она повар. Молодые люди. Какие там конфликты», — сказала женщина.

По ее словам, после случившегося в квартиру уже приходили правоохранительные органы.

Происшествие случилось на улице Декабристов. Мужчина и женщина дрались на балконе третьего этажа. В какой-то момент они ударились о перила. Те не выдержали, и пара рухнула на тротуар. Пешеходов под балконом, к счастью, не оказалось. Пострадавших госпитализировали.

В администрации Адмиралтейского района пока не прокомментировали инцидент, а также состояние, в котором находился фасад многоквартирного дома.