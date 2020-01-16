Соседи рассказали о приюте для суррогатных малышей в Подмосковье

По данным издания, нелегальный приют был оборудован в двухкомнатной квартире в одной из подмосковных новостроек. За младенцами круглосуточно присматривала супружеская пара, приехавшая из Донецка. По словам 35-летней Юлии Грабильниковой, она вместе с мужем кормила малышей детскими смесями по часам, купала их и меняла памперсы. Ночью она вставала с мужем по очереди.

«У нас квартира напротив и мы с женой несколько раз видели, как они гуляют с детьми. У них коляска была для двойни, но догадаться, что это не их дети было просто невозможно», — признались соседи.

Они заверили, что Грабильникова и ее супруг гуляли с детьми не каждый день. Коляска могла стоять нетронутой в тамбуре неделями. Либо им было лень выходить на улицу, либо они выгуливали малышей на балконе. Соседи не слышали детский плач, и им в голову не могло прийти, что рядом находится приют.