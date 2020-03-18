Соседи поделились воспоминаниями о вдове Юрия Гагарина

«Мы с Юрой очень дружили. Мы с ним были почти родня, оба из Смоленской области, оба маленького роста, в одном доме жили. Я всегда умных и высоких мужчин любила, а Гагарин вот выбрал в жены свою Валю. Она очень хорошая, большая рукодельница, вышивала много, но нелюдимая очень. Может, это и неплохо: молчала, не выпячивалась, редко на контакт с людьми шла», — пояснила соседка семьи Гагариных, первая в СССР женщина-летчик 1-го класса Марина Попович.

По ее словам, супруга Гагарина «пуще прежнего боялась что-то не то сказать», когда муж стал популярным.

«Ну, это и правильно. До сих пор только не пойму, как они с Юрой нашли общий язык…» — подчеркнула знакомая семьи.

Валентина Гагарина потеряла возлюбленного в 32 года. С этого момента она не общалась с журналистами и не выходила замуж. Однако вдова постоянно посещала мероприятия, которые посвящали памяти ее супруга. О нем Гагарина написала книгу «108 минут и вся жизнь».

Ранее Валентина Гагарина ушла из жизни в 84 года.