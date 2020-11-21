Соседи: офицер, уволенный за дебош и пьяное ДТП, был лишен прав

У соседей офицера полиции, которого уволили из органов внутренних дел после ДТП и дебоша в Курске, разделилось мнение о нем. Они рассказали «360», что мужчина добропорядочный, не курит и не пьет, другие — что он частенько гуляет.

«Слышали звук сильный столкновения. Там людей никого не было. Мне рассказывали в магазине, что легковушка въехала в грузовик», — рассказала местная жительница.

Однако кто был за рулем, она не знает. Но отметила, что у них аварии — редкость. Соседка, живущая с бывшим полицейским в одном доме, знает о нем чуть больше. По ее словам, мужчина уже лишался ранее водительских прав за пьяное вождение. Тем не менее буйным она его назвать не может и не знает, как сильно он выпивает.

«Мы особо эту молодежь не знаем. Знаем только, что он в полиции работает. Гуляет часто. Я его частенько вижу в компании всей этой братвы», — рассказала девушка.

Тем временем другая соседка знает начальника отделения управления уголовного розыска УМВД только с хорошей стороны.

«Он хороший мальчик. Я знаю, что не пьет, не курит», — сообщила она.

Сосед по лестничной клетке тоже никогда не видел бывшего полицейского пьяным. Но отметил, что тот мог выпивать по праздникам. Но в целом делал он это редко.

Кроме того, выяснилось, что в момент ДТП газель, в которую въехал офицер, повредила припаркованную машину местной жительницы. Но в суд она подавать не собирается. По ее словам, этим займутся сотрудники ДПС. Женщина также добавила, что не знает насчет нетрезвого состояния, но заметила. что мужчина очень странно себя вел, когда вышел из машины.

«Неадекватный был. За голову брался и говорил, что не доехал до дома. Мою машину повредил», — поделилась собеседница «360».

Авария произошла на улице Суворовской вечером 20 ноября. Автомобиль офицера полиции врезался в «Газель», никто не пострадал. Когда на место приехали экстренные службы, мужчина агрессивно отреагировал. После этого было решено его уволить.