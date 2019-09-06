Соседи обвинили реставратора икон в расстреле пса из арбалета

По словам женщины, ее 10-летний сын первым увидел пса, который со стрелой в боку пробирался во двор через забор. Он же увидел и ноги соседа около забора, а также вторую стрелу, летящую в собаку. Через какое-то время появился и сам мужчина, и стал стучать к соседям в ворота.

«Когда я открыла, он, стоя со своим старшим сыном, сразу стал кричать: „Это ваша собака мне всех курей задрала?“ Я спросила, он ли стрелял в нее, но тот ответил, что нет», — поделилась женщина.

Ветеринары провели операцию и удалили стрелы, однако не исключено, что могут возникнуть осложнения.

В свою очередь Дрождин заверил, что в собаку не стрелял. Он рассказал, что на его участок проникло какое-то животное и задрало всех курей. По одной из версий, это могла быть собака, по другой — лисы.

«И причем она (собака — прим. ред.) делала это неоднократно, и когда мы предъявили им претензии, начались вот эти нападки. Я прибежал к хозяйке животного и задал вопрос: «Это ваша собака порвала?» Она сказала: «Мы возместим»», — рассказал мужчина.



Хозяйка собаки объяснила, почему сказала, что возместит ущерб — своим вопросом Дрожин застал ее врасплох, когда она шокирована случившимся и не знала, как поступить. Женщина считает, что кур могли задрать лисы, однако Дрождин с этой версией не согласен.