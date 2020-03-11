Соседи донесли на москвичку за нарушение «коронавирусного» карантина

Бдительные соседи обратились в полицию с жалобой на женщину, которая нарушила карантин по коронавирусу в центре Москвы. По их словам, она выходила из квартиры в магазин.

Сигнал поступил из дома на Большом Саввинском переулке. Когда полицейские приехали на вызов, жительница квартиры отказалась открывать им дверь. Она объяснила, что не хочет с ними контактировать, чтобы случайно не заразить. По данным РЕН ТВ, женщина недавно вернулась из Италии.

Ранее ученые предположили, что коронавирус может переходить из острой формы в хроническую. Эту гипотезу они выдвинули после того, как проанализировали случаи повторного заражения пациентов, которые до этого смогли вылечиться от инфекции.

По состоянию на 11 марта новым типом инфекции во всем мире заболели почти 117 тысяч человек. Больше 64 тысяч пациентов смогли выздороветь, но 4259 тысяч зараженных погибли. В России коронавирус обнаружили у 20 человек. Столицу страны перевели в режим повышенной готовности. До 10 апреля в Москве запретили проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более пяти тысяч человек. На территории Новой Москвы построят мобильную инфекционную больницу для тех, кто может быть заражен коронавирусом. Госпиталь возьмут под охрану.