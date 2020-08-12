facebook_pixel
    12 августа 2020, 12:47

    Сосед Ванги рассказал, как провидица помогла излечиться его дочери

    Полина Петрова

    Сосед Ванги, известной болгарской провидицы, Велизар Стойчев рассказал, как женщина помогла излечиться его дочери.
    Сосед Ванги рассказал, как провидица помогла излечиться его дочери

    В беседе с журналистом ИА Nation News он пояснил, что был знаком с ясновидящей и помогал ей по хозяйству. Стойчев был студентом в городе Петрич и жил в соседнем доме. Каждые два дня вместе с другим мужчиной они поливали цветы во дворе Ванги.

    По его словам, предсказательница была народным и хорошим человеком. Она могла отругать тех, кто дерзко входил в ее дом. Мужчина вспомнил, что когда-то ясновидящая помогла его дочери, страдающей от пиелонефрита.

    Спустя много лет Стойчев вновь пришел к Ванге за помощью в Рупите. Он ожидал в толпе своей очереди. Заметив знакомого человека, женщина позвала его и спросила, зачем он пришел. Велизар рассказал о своей проблеме. Ясновидящая велела ему отправиться к матери и принести ей тыквенные семечки. На следующий же день ее веление было выполнено. Провидица подошла к гостю, положила руку на его ладонь с семечками и сказала, чтобы тот сварил эти семена и дал ребенку выпить полученный отвар, снимающий боль.

    При повторной встрече ясновидящая поинтересовалась здоровьем дочери Стойчева. Узнав о ее состоянии, она велела своему старому знакомому отправиться в Медицинскую академию к конкретному врачу, который прооперирует ребенка.

    «Я просто поблагодарил ее, поцеловал руку и ушел», — вспомнил мужчина.

    Он отметил, что за все время проживания в ее доме Ванга ни разу не предсказывала ему будущее.

    Новости SMI.FM