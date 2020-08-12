Сосед Ванги рассказал, как провидица помогла излечиться его дочери

Сосед Ванги, известной болгарской провидицы, Велизар Стойчев рассказал, как женщина помогла излечиться его дочери.

В беседе с журналистом ИА Nation News он пояснил, что был знаком с ясновидящей и помогал ей по хозяйству. Стойчев был студентом в городе Петрич и жил в соседнем доме. Каждые два дня вместе с другим мужчиной они поливали цветы во дворе Ванги.

По его словам, предсказательница была народным и хорошим человеком. Она могла отругать тех, кто дерзко входил в ее дом. Мужчина вспомнил, что когда-то ясновидящая помогла его дочери, страдающей от пиелонефрита.

Спустя много лет Стойчев вновь пришел к Ванге за помощью в Рупите. Он ожидал в толпе своей очереди. Заметив знакомого человека, женщина позвала его и спросила, зачем он пришел. Велизар рассказал о своей проблеме. Ясновидящая велела ему отправиться к матери и принести ей тыквенные семечки. На следующий же день ее веление было выполнено. Провидица подошла к гостю, положила руку на его ладонь с семечками и сказала, чтобы тот сварил эти семена и дал ребенку выпить полученный отвар, снимающий боль.

При повторной встрече ясновидящая поинтересовалась здоровьем дочери Стойчева. Узнав о ее состоянии, она велела своему старому знакомому отправиться в Медицинскую академию к конкретному врачу, который прооперирует ребенка.

«Я просто поблагодарил ее, поцеловал руку и ушел», — вспомнил мужчина.

Он отметил, что за все время проживания в ее доме Ванга ни разу не предсказывала ему будущее.