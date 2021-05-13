Сосед рассказал о детстве казанского стрелка

Ильназ Галявиев расстрелял детей и взрослых в казанской школе №175. При этом в детстве парень был тихим и спокойным, а его семья создавала хорошее впечатление. Об этом «360» рассказал сосед молодого человека.

«Последние три года я с ним не общался, а так я учился в одном классе с его старшим братом. <…> В детстве был такой же, как брат: тихий очень, спокойный, замкнутый, может, немного. Никогда грубых слов не говорил, то есть я его знаю только с хорошей стороны. Не замечал, что его в школе как-то буллили (издевались — прим. ред.)», — поделился Денис.

Он добавил, что в школе Галявиева не обижали, потому что он никого не трогал. По словам соседа, семью стрелка он знал с положительной стороны.

«Был в детстве в гостях у них часто. Они мне помогали, семья хорошая у него», — отметил молодой человек.

Последние несколько лет Денис тесно не общался с семьей Галявиева. Родители Ильназа вместе со старшим братом переехали в другую квартиру.

«Когда я приходил к его брату за помощью с домашней работой, он сидел за компьютером. Не очень общительный был вообще. <...> Не сказать, что мы дружили, я просто знал его», — пояснил Денис.

Сосед признался, что не мог подумать, что парень способен на подобное. Также Денис рассказал о дне, когда произошла стрельба.

«Я в девять утра ушел на работу из этого же подъезда. Когда начались слухи про то, что при задержании он сказал, что там бомба, я очень сильно испугался. Позвонил матери и сказал всем выбегать. В этот момент полиция была уже возле дома и всех начинали эвакуировать», — вспомнил молодой человек.

Стрельбу в казанской школе №175 Галявиев открыл утром 11 мая. Сначала он взорвал самодельную бомбу, затем поднялся на третий этаж и зашел на урок к 8 «А» классу. Жертвами парня стали семь детей, учительница и еще одна сотрудница школы. В больницу попали 23 пострадавших. На Галявиева завели уголовное дело и отправили его под стражу.