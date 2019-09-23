Сосед Круга рассказал подробности роковой для шансонье ночи

Преступная стая. Кто такие «Тверские волки» — убийцы Михаила Круга Подробнее

Русаков рассказал, что выстрелов в ту ночь слышно не было из-за салюта. Круг дошел до его дома самостоятельно и попросил о помощи. По его словам, музыкант, весь бледный от болевого шока, еле стоял на ногах. Шансонье не смог никого опознать из-за масок, поэтому не рассказал о нападавших.

«Они все выждали: пришли заранее, залезли через веранду, перелезли через забор, залезли на чердак, спрятались в кладовке. Задачи убить ни у кого не стояло, хотели напугать, может быть, ограбить», — вспоминает Русаков.

Он также рассказал, как помогал шансонье доехать до больницы. По его словам, врачи тут же приступили к осмотру раны. Мужчина признался, что не ожидал, что артист погибнет в больнице.

«Я не переживал сильно, думал, все нормально, мы же в больнице уже. Залечат! Смотрю: ничего страшного нет. Он поехал в сознании… Пули прошли наискось и очень много чего повредили. Прошли бы напрямую — вылетели бы и все. Тем более его же „починили“, и операция закончилась. Ему уже потом плохо стало», — сказал сосед шансонье.

Круг погиб в 2002 году. Его застрелили в собственном доме в Твери. Дело оставалось нераскрытым долгое время. Однако летом 2019 года участники преступления начали сотрудничать со следствием. Так, спустя 17 лет следователям удалось подтвердить главную версию убийства. Банда «Тверские волки» убила Круга во время подставного ограбления, с помощью которого изначально планировалось связать шансонье с преступниками.