Сорванное хулиганами Знамя Победы вернули на Аллею Славы в Херсоне

Злоумышленники ночью сорвали Знамя Победы, которое накануне подняли на Аллее Славы в Херсоне. Росгвардейцы утром вернули знамя обратно, сообщил телеканал «Звезда».

Теперь стяг размером три на пять метров будет находиться под круглосуточной охраной. Хулиганов уже разыскивают.

Знамя Победы — копия штурмового знамени 150-й Идрицкой стрелковой дивизии ордена Кутузова II степени, которое советские солдаты установили над Рейхстагом 1 мая 1945 года. Оно изготовлено по просьбе военнослужащих из Севастополя, которые участвуют в специальной операции на Украине.

Ранее, в середине апреля, на Аллее Славы в Херсоне загорелся Вечный огонь, который в последний год то зажигали, то тушили. Желающие могут возложить к нему цветы в День Победы и почтить память погибших солдат.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на появление Знамени Победы с «радостью и гордостью». Об этом он написал в Telegram 19 апреля.