Сорокоградусная жара ждет несколько регионов России. В других резко похолодает

Где будет жарко

Я бы выделил несколько регионов, где очень жаркая погода в начале недели. В Астраханской области, в Ставрополье, Ингушетии, Чеченской Республике от 40 до 42 градусов. В Северной Осетии — до 38. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Во многих областях Гидрометцентр предупреждает об «оранжевом» уровне погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения природных пожаров.

Предупреждение на ближайшие сутки действует в Волгоградской, Астраханской, Ставропольской областях, Калмыкии и Крыму, на Северном Кавказе, в Татарстане, Башкирии, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, на Южном и Среднем Урале, на юге Сибири — в Новосибирской, Омской областях и на Алтае, в Мурманской области и Республике Коми.

Где ожидают ливни и град

На Урале, юге Тюменской, севере Томской, а также в Кемеровской и Курганской областях ожидаются также сильные ливни, град и штормовой ветер, рассказал Вильфанд. Одновременно это поможет уменьшить площадь лесных пожаров.

«В Свердловской и Челябинской областях, где было очень жарко, будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления — очень сильные дожди с грозой, крупным градом и усилением ветра до 25-27 метров в секунду», — сообщил метеоролог.

В каких регионах похолодает

В нескольких областях, как прогнозирует Гидрометцентр, на этой неделе резко похолодает. Так, в Карелии днем в понедельник 20 июля воздух прогреется до 23…28 градусов, а уже в среду будет не выше плюс 20. Похолодание ожидается в европейской части России, в частности, в Подмосковье.

В Вологодской области в понедельник плюс 21…26, а в среду — плюс 17…20. Аналогичная ситуация в Новгородской области. Сильнее всего похолодает в Калининградской. Там сейчас плюс 25…30, а в среду будет 17...18. Все это относится к Тверской области и к Смоленской, и к Московской. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Какая погода будет в Москве и Подмосковье

В начале недели в Москве и по области температура будет соответствовать норме, сообщил научный руководитель Гидрометцентра. Ночью в центре Европейской России ожидается 13…15 градусов, днем — около 20…23. В середине недели температура понизится еще на один-два градуса, сообщил Вильфанд.

Днем 20 июля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура 20…22 градуса.