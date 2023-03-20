20 марта 2023, 15:13
Соревнования за звание самой сильной женщины прошли в Якутии
В селе Бордоне Сунтарского улуса Якутии прошли соревнования за звание самой сильной женщины в районе. Об этом сообщили на сайте ОТР.
В программе соревнований было заявлено как дефиле в платьях, так и разнообразные конкурсы, демонстрирующие силовые способности женщин.
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Отмечается, что жительницы района в ходе соревнований поднимали 10-килограммовые мешки с сахаром и переворачивали 60-килограммовое колесо от трактора «Беларус».
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