Соревнования «Старты мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдут в начале ноября в Москве

Более 100 детей, в том числе из Подмосковья, примут участие в III всероссийских «Стартах мечты» по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования пройдут 6 ноября в Москве.

На соревнования приедут дети из 55 городов России, в том числе из 20 муниципальных образований Московской области. Подмосковная группа станет самой многочисленной из выступающих.

«Старты мечты» — это крупнейшее мероприятие за всю историю терапевтического спорта. Это результат работы, проделанной детьми и инструкторами, доказательство того, что терапевтический спорт меняет уровень жизни и должен быть доступен всем, невзирая на болезни.

Это одно из крупнейших соревнований для детей с тяжелыми диагнозами: ДЦП, аутизм, генетические и аутоиммунные заболевания, нарушения слуха и зрения, посттравматические состояния и так далее. История каждого ребенка, участвующего в «Стартах мечты» — это история мужества и стоической борьбы за качество жизни, невзирая на диагноз.

Соревнования состоятся 6 ноября в центре «Ролл Холл» по адресу: Москва, Холодильный переулок, дом № 3. В 13:00 мероприятие торжественно откроется. В 11:15 — старт младшей группы, в 13:30 — церемония награждения. В 15:15 — старт старшей группы, в 17:00 — награждение.