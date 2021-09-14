Соревнования среди юных спасателей пройдут на Ямале

В Салехарде (ЯНАО) началось окружное соревнование учащихся «Юный спасатель». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

На состязание приехали команды из Лабытнанги и Салехарда, а также из Шурышкарского, Надымского и Приуральского районов. Возраст участников составляет от 14 до 16 лет. «Юный спасатель» проходит в регионе шестой раз. В 2020 году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки соревнование прошло в заочном формате.

«Желаю участникам соревнований удачи, здорового азарта и новых ярких побед во имя безопасности», — отметил первый заместитель начальника регионального управления МЧС России Вадим Сиротин.