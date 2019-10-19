Соревнования спасателей стартовали в Люберцах

В городском округе Люберцы проходят соревнования спасателей. Они включают в себя четыре этапа сложности и продлятся до воскресенья.

Сотрудникам МЧС необходимо преодолеть полосу препятствий, оказать помощь условно «пострадавшим» при взрыве газового оборудования, а также выполнить задание по ориентированию в условиях нулевой видимости. Победителя ждет Кубок имени Петра Станкевича — спасателя, который трагически погиб при исполнении служебного долга в 2017 году.

«Порядка 50 команд из 13 регионов страны. Соревнования выходят на международный уровень. Будет однозначно команда Белоруссии. И ожидается завтра участие представителей Украины», — рассказал Игорь Сорокин, заместитель начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы.

Итак, финал состоится в воскресенье — 20 октября. По итогам соревнований выберут три лучшие команды, набравшие наибольшее количество баллов.