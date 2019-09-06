Соревнования по высшему пилотажу стартовали в Москве

В Москве накануне Дня города стартовали соревнования по высшему пилотажу «Кубок Москвы 2019».

Несколько дней ассы летного дела будут соревноваться в мастерстве исполнения различных фигур, а самые лучшие получат награды. Невероятно зрелищные комплексы в небе продемонстрируют 14 спортсменов, которые смогли пройти предварительный отбор.

Состязаться они будут по четырем уровням сложности. Первый — один из самых простых. А вот второй и последующие включают в себя высший пилотаж и штопорные вращения.

Кубок Москвы проводится уже шестой год подряд. Для многих участников это своеобразная тренировка перед Чемпионатом России. Ну, а для зрителей это уникальная возможность стать свидетелем большого лётного праздника.

«В этом году у нс самые представительные соревнования», — сказал Дмитрий Самохвалов, директор федерации самолётного спорта Москвы.