Соревнования по водному туризму прошли в Дубне. Как оценивали участников?

В Дубне прошли соревнования по технике водного туризма. В первую очередь судьи оценивали аккуратность прохождения дистанции.

Источник фото: телеканал «360»

Профессионалы отмечают: управлять катамараном на берегу Черного моря гораздо проще. Ведь там они совсем другие.

Один из участников соревнования, Игорь Булыга, — поклонник гребли, любит сплавляться по реке Дубна и «Московскому морю». Именно так называют Иваньковское водохранилище. Но на соревнованиях по водному туризму Игорь — новичок.

Источник фото: телеканал «360»

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«Пока народу мало, к сожалению, хотелось бы, имея столько возможностей ходить по воде, чтобы людям это тоже понравилось, потому что это тоже хороший отдых», — отметил он.

Кстати, на соревновании возможность пройти маршрут на том или ином виде транспорта была у всех желающих. Инструкторы помогали детям сделать первые шаги в безграничном мире туризма.

Источник фото: телеканал «360»

«Туризм — это возможность вылезти из экрана монитора и посмотреть все красивые заставки вживую. За это можно заплатить любую цену, чтобы увидеть вживую горы, водопады. Мое пожелание всем: вылезайте из дома, путешествуйте», — рассказал организатор соревнований Василий Семин.

Судьи оценивали как скорость, так и мастерство прохождения трассы. А в следующем году энтузиасты из Дубны собираются в большой поход на Кавказ. Возможно те, кто преодолел свой первый маршрут, тоже заболеет вирусом туризма. Характерные симптомы: неодолимое желание идти в лес, в горы или сплавляться на байдарке.