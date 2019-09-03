Соревнования по правилам дорожного движения для детей прошли в Балашихе

Соревнования по правилам дорожного движения среди детей провели на площади у ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ляпкина. Мероприятие приурочили к Единому дню профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Балашихи — безопасность на дорогах».

В нем приняли участие сотрудники отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», общественных организаций городского округа, педагоги и жители. Всего около 150 человек. Об этом сообщила старший инспектор отдела ГИБДД, майор полиции Алевтина Кудинова.

Соревнования организовали для воспитанников дошкольных образовательных учреждений от 6 до 7 лет и школьников — от 10 до 13 лет. В каждой команде было по 10 человек. Они приняли участие в фигурном вождении велосипеда, викторинах по разгадыванию кроссвордов, сбору пазлов на скорость, починили неисправный велосипед и выполнили другие задания.

«Сегодня мы провели для детей соревнования по правилам дорожного движения. Нас посетили восемь образовательных организаций и семь дошкольных образовательных учреждений городского округа. Таким образом мы планируем совершенствовать формы и методы пропаганды правил дорожного движения среди детей», — отметила Алевтина Кудинова.

Победителями турнира стали учащиеся балашихинского лицея и воспитанники детского сада № 14 «Ручеек».

По окончании соревнований детям вручили настольные игры, информационные брошюры и сладости.