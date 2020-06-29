    29 июня 2020, 15:29

    Соратнику схиигумена Сергия стали угрожать другие священники

    Юлия Булыгина

    Сторонник схиигумена Сергия Всеволод Могучев заявил об угрозах со стороны священников РПЦ. По его словам, ему грозят избиением.

    «Мне позвонил настоятель прихода во имя святого Ионы Московского Александр Костерин. В матерной форме он пригрозил, что изобьет меня, как только лично встретит. Он обвинил меня в том, что я всех подставляю. Вот оно — экуменическое воспитание владыки Кирилла псевдосвященников, искажающих образ и подобие человека», — сказал Всеволод Могучев Ura.ru.

    Кроме того, по словам Всеволода Могучева, настоятель храма Рождества Христова в Екатеринбурге Андрей Юганец якобы назвал его в переписке ультраправославным мерзавцем.

    Издание не смогло связаться с обоими священниками, но в Каменской епархии, к которой относится храм Костерина, сказали, что никогда не слышали от него грубых слов.

    Схиигумен Сергий, несмотря на предписание Русской православной церкви, остался в Среднеуральском женском монастыре и в середине июня фактически отстранил настоятельницу. По сообщениям СМИ, на входе в монастырь дежурят казаки, которые пускают внутрь только определенных людей.