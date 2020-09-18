Соратники Ельцина оценили план ремонта Белого дома

«В мою бытность, насколько знаю, были какие-то проблемы с фундаментом здания. Его подмораживает. Просто недалеко от берега Москвы-реки оно стоит, и грунт там не очень надежный. В Белом доме ремонт был, собственно говоря, косметический после обстрела. Но хороший», — заявил первый зампред Совета министров в первом правительстве Виктора Черномырдина Владимир Шумейко.

Шахрай считает, что с капитальным ремонтом можно было бы и повременить. Проводить работы в Белом доме — «это не срочно».

«Если, конечно, крыша протекает — ее отремонтировать. Но это же не капитальный ремонт делать!» — отметил Шумейко.

При этом он сказал, что рано или поздно ремонт все равно нужно проводить. Иногда срабатывает принцип, что жадный платит дважды. Поэтому если сейчас не сделать ремонт за пять миллиардов, через семь лет потребуется выделить 10 миллиардов.

Инженерные системы Белого дома используются с 1978 года — со времени ввода строения в эксплуатацию. Они имеют существенный процент износа, технически и морально устарели. Необходимость в ремонте связана с «разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части».