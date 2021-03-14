Соратники Ельцина объяснили, какую роль в жизни России играла его жена

Как выяснилось, жена Бориса Ельцина Наина играла большую роль в политической жизни России. Все дело в том, что супруга вовремя сглаживала гневные порывы мужа, чем не раз спасала ситуацию. Об этом рассказали соратники первого президента.

«Сглаживать какие-то его (Ельцина — прим. ред.) гневные, конфликтные проявления — я считаю, что в этом была ее очень значительная роль, потому что не будь такого балансирующего влияния, мы могли бы иметь более острые политические противоречия», — рассказал Станислав Станкевич Urа.ru.

По словам советника, все свое президентство Борис Ельцин конфликтовал с депутатами, политическими группами и партиями. Руководитель администрации президента РФ в 1993–1996 годах Сергей Филатов отметил, что жена первого президента России никогда не имела какого-либо политического влияния и не старалась этого делать. По его словам, Наина Ельцина всегда вела себя скромно и никогда не делала замечаний вслух.

В начале марта политтехнолог Глеб Павловский сообщил, что Борис Ельцин ушел в отставку из-за потери поддержки народа. При этом эксперт отметил, что кандидатуру преемника Ельцин выбирал лично.