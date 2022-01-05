Соратник Ельцина объяснил причины выбора Путина преемником президента

Дефолт 1998 года стал шоком для Бориса Ельцина, после него он поменял отношение к своему будущему преемнику и сделал выбор в пользу Владимира Путина, а не Бориса Немцова. Об этом рассказал соратник первого президента РФ, политолог Георгий Сатаров.

«Для него (Ельцина — прим. ред.) дефолт был фантастическим шоком. <…> И он поменял типаж с молодого реформатора на охранителя достигнутого. Вот должен быть служивый человек — там, погранец Николаев или Степашин тот же», — объяснил он в эфире радио «Эхо Москвы».

Сатаров добавил, что на выбор оказали влияние и другие факторы. В частности, Ельцину была близка политика Путина в отношении чеченской войны. Он также обратил внимание, что в то время, когда перед Ельциным стоял вопрос о преемнике, в обществе была «колоссальная усталость от революции».

Помимо этого, политолог указал на то, что Путин был рядом с Ельциным в нужный момент. «Он соответствовал типажу, и у него была очень серьезная популярность, несмотря на то, что в самом начале все просто смеялись, что Ельцин спалил Путина, назвав его своим преемником», — заключил Сатаров.