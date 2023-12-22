Общество 22 декабря 2023, 16:24 Сопровождающая Изварина рассказала, что все службы Саратова помогали заболевшим в поезде детям

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Когда поезд, в котором ехала группа заболевших детей, остановился в Саратове, то на перроне их встречали все службы города. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала руководитель группы пострадавших школьников Елена Изварина.

По ее словам, детей и сопровождающих ждали медики, сотрудники МЧС, транспортные и обычные полицейские, представители администрации. Они помогали ссаживать детей, разбирать сумки и подбадривали морально.

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«Здесь мы видим, что поднят на ноги абсолютно весь медперсонал, все стараются обогреть детишек, разместили всех в боксах», — рассказала Изварина.

Напомним, в поезде Тюмень — Адлер среди группы детей из 125 человек произошла вспышка гриппа. Один ребенок погиб.

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