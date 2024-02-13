Общество 13 февраля 2024, 14:32 Сопредседатель ВСП Жулев: в России существует стандарт лечения пациентов с ожирением

Читать 360tv в

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев указал на серьезный масштаб проблемы ожирения у россиян. По данным ФИЦ питания и биотехнологии, 62% взрослых имеют избыточную массу тела, отметил эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

Специалисты ВСП настаивают на признании ожирения социально значимым заболеванием. В таком случае государство будет обязано создать полноценную систему поддержки для людей с таким недугом.

Реклама

По словам Жулева, уже сейчас есть изменения к лучшему. Так, в 2022 году приняли новый стандарт медпомощи взрослым при ожирении. Благодаря нему в лечении задействованы врачи разных профилей.