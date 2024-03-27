Общество 27 марта 2024, 13:18 Сопредседатель союза защиты прав потребителей Егармин: производители должны указывать все ингредиенты в продуктах

Читать 360tv в

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что производители продуктов обязаны указывать все ингредиенты в составе. По его словам, контроль за предпринимателями осуществляется не достаточно хорошо.

Эксперт добавил, что у аллергиков на фоне незнания ингредиентов может возникнуть сильная аллергическая реакция.

Реклама

«Там, например, есть мясо куриных шкур, которое у многих людей вызывает аллергические какие-то возражения организма. Надо написать, чтобы было все понятно и не маскировать это под традиционную колбасу», — сказал Егармин.

Ранее СМИ писали, что в России могут ужесточить контроль за стандартами производителей.