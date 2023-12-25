Общество 25 декабря 2023, 12:15 Сооснователь Strike Arena Колесников: неудобное геймерское кресло негативно скажется на здоровье детей

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Сооснователь франшизы игровых клубов Strike Arena Алексей Колесников в беседе с изданием РИАМО объяснил важность хорошего геймерского кресла у ребенка. По его словам, даже если родители считают такую привычку пагубной, ребенок все равно продолжит играть, просто не в лучших для своего здоровья условиях.

Колесников объяснил, что в будущем подросток сможет сделать карьеру на играх, став киберспортсменом, гейм-дизайнером или открыв бизнес в игровой индустрии.

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«Комфорт ребенка важен и для развития его геймерских навыков. Победителей киберсоревнований принимают в некоторые вузы без экзаменов», — добавил он.

Он подчеркнул, что стоит отказаться от кресел с пластиковыми основаниями, а выбрать кресло из натуральной или экокожи в специальном магазине.