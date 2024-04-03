Общество 03 апреля 2024, 16:21 Сооснователь Rerooms Борисов рассказал, что россияне смогут сэкономить при включении встроенной мебели в ипотеку

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Минстрой РФ подготовил законопроект, согласно которому встроенную мебель можно будет включать в ипотечный кредит, что позволит россиянам существенно сэкономить. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь сервиса по обустройству жилья Rerooms Дмитрий Борисов.

По его словам, сначала застройщики включили в ипотечный кредит ремонт. Теперь речь зашла о втроенной мебели. Для покупателя это станет не переплатой, а лишь дополнительной выгодой. На фоне сообщений о том, что мебель в 2024 году подорожает, ее можно будет купить гораздо дешевле.

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«Во-первых, очевидно, что ставка по ипотечному кредиту в большинстве банков ниже, чем по потребительскому, даже при текущих высоких ипотечных ставках. Во-вторых, нужно понимать, что у застройщиков совершенно другие условия по работе с крупными поставщиками мебели и техники для кухни», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что покупатель такой готовой квартиры сможет сэкономить два раза. Первый раз на процентах, второй — на стоимости мебели.

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