Сооснователь «Яндекса» Волож попал под санкции Евросоюза и ушел из компании

Сооснователь российской компании «Яндекс» Аркадий Волож попал в санкционный список. Информация об этом появилась в перечне ограничений из шестого пакета санкций, опубликованном в в официальном журнале Европейского союза.

Помимо Воложа, в список попали супруга и дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Как отметила kp.ru, после включения Воложа в санкционный лист, акции «Яндекса» сразу потеряли 3% на бирже.

По данным Telegram-канала Baza, Волож покинул пост в компании сразу после попадания под санкции ЕС.

Шестой пакет санкций также предусматривает отключение от SWIFT ряда российских банков и приостановку вещания телеканалов «Россия 24», «ТВ-Центр» и «РТР-Планета» в странах Евросоюза. Также в черный список включены ПАО «КамАЗ» и Ульяновский автомобильный завод.

Эмбарго на поставки на сырой нефти из России морским путем отложили на шесть месяцев, на нефтепродукты — на восемь месяцев с момента введения санкций, уточнила «Газета.ru».