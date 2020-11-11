Сообщивший о смерти пациентов из-за отключения кислорода ростовский врач уволился

Анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров уволился из ростовской городской больницы № 20 после того, как сообщил о смерти пяти человек в реанимации во время перебоя подачи кислорода. Никакого давления со стороны руководства на него не было — он ушел сам.

Врач рассказал порталу 161.ru, что после публикаций о гибели людей в больнице у него не было никаких проблем на работе. По словам Топорова он сначала был на больничном и не ждал ничего плохого после выхода на дежурство. Он пояснил, что ему не раз поступали предложения по новой работе. На этот раз он решил одно из них принять.

11 октября в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону умерли пять пациентов, которые лечились от COVID-19. Топоров в соцсетях рассказал, что люди были в тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам ИВЛ. В какой-то момент подача кислорода отключилась на 40 минут и они погибли.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». После этого случая ушла в отставку министр здравоохранения региона Татьяна Быковская. Начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую уволили на следующий день.