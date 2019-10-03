Сообщить о продаже участка в Подмосковье теперь можно онлайн

На портале госуслуг Подмосковья можно сообщить о продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения.

В сентябре на портале госуслуг появилась новая электронная услуга. Теперь подать извещение о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения можно в режиме онлайн. Ранее для получения услуги требовалось личное обращение в Министерство имущественных отношений Московской области.

Чтобы воспользоваться новой услугой физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг и заполнить форму заявления.

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При продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения Московская область имеет преимущественное право покупки по цене, за которую он продается, за исключением случаев продажи с публичных торгов и случаев изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Продавец обязан известить правительство Московской области о намерении продать земельный участок сельскохозяйственного назначения с указанием цены, размера, местоположения и срока, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчёт.

Тем не менее, услуга не распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные земельные участки и земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства и гаражного строительства.

В 2019 году в Подмосковье подано свыше 1,5 тысячи извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения.