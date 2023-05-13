Сообщество «Телеканал „360“ и Онуфриенко» во «ВКонтакте» объединило 400 тыс. подписчиков

Количество подписчиков сообщества «Телеканал „360“ и Онуфриенко» во «ВКонтакте» достигло 400 тысяч. Наша команда благодарна пользователям за активность и вовлеченность. А тем, кто еще не присоединился к нам в VK , рекомендуем это сделать.