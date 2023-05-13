Общество

13 мая 2023, 10:00

Сообщество «Телеканал „360“ и Онуфриенко» во «ВКонтакте» объединило 400 тыс. подписчиков

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Количество подписчиков сообщества «Телеканал „360“ и Онуфриенко» во «ВКонтакте» достигло 400 тысяч. Наша команда благодарна пользователям за активность и вовлеченность. А тем, кто еще не присоединился к нам в VK , рекомендуем это сделать.

Самые актуальные новости, спецрепортажи, стримы, авторские рубрики, мнения ведущих Екатерины Малашенко, Аксиньи Гурьяновой, Гии Саралидзе и политолога Михаила Онуфриенко — все это на «Телеканале „360“ и Онуфриенко». Оставайтесь с нами.

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