19 декабря 2023, 18:02
Сообщество поддержки российской «Википедии» прекратит работу
Исполнительный директор «Викимедиа.ру» Козловский объявил о закрытии организации
Оказывающая поддержку русскоязычной «Википедии» компания «Викимедия.ру» прекратит свою работу. Об этом РБК сообщил исполнительный директор организации Станислав Козловский.
«Мы приняли решение, что невозможно продолжать работу в таких условиях. Организацию закроем. Все займет несколько месяцев, начнем заниматься формальностями по ликвидации», — сказал он.
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Козловский отметил, что недавно его якобы вызвали в деканат психологии МГУ и сообщили, что в ближайшую пятницу он пополнит список иностранных агентов Минюста.
«Предложили покинуть МГУ по собственному желанию, что я и сделал», — добавил исполнительный директор «Викимедии.ру».
При этом в пресс-службе факультета опровергли факт такой беседы и подчеркнули, что Козловский уволился по собственному желанию.
Ранее сайт «Википедия» неоднократно штрафовали за неудаление фейков о специальной операции на Украине, писал RT.
Россия
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