24 июня 2023, 16:39
Сообщества ЧВК «Вагнер» заблокировали во «ВКонтакте»
РКН заблокировал группы ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте»
Роскомнадзор ограничил доступ к сообществам ЧВК «Вагнер» в сети «ВКонтакте». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в [вооруженном] мятеже», — отметили в Роскомнадзоре.
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Ранее на странице сообщества ЧВК «Вагнер» появилась информация о блокировке по требованию РКН в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилось несколько аудиозаписей. Так, бизнесмен утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары. Пригожин и обвинил в этом военное руководство России. Это заявление стало основанием для возбуждения уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу.
Роскомнадзор также предупредил пользователей о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах действия режима контртеррористической операции.
Роскомнадзор
Евгений Пригожин
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