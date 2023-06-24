Общество 24 июня 2023, 16:39 Сообщества ЧВК «Вагнер» заблокировали во «ВКонтакте» РКН заблокировал группы ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте» РИА «Новости»

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Роскомнадзор ограничил доступ к сообществам ЧВК «Вагнер» в сети «ВКонтакте». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в [вооруженном] мятеже», — отметили в Роскомнадзоре.

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Ранее на странице сообщества ЧВК «Вагнер» появилась информация о блокировке по требованию РКН в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилось несколько аудиозаписей. Так, бизнесмен утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары. Пригожин и обвинил в этом военное руководство России. Это заявление стало основанием для возбуждения уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу.

Роскомнадзор также предупредил пользователей о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах действия режима контртеррористической операции.