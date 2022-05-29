Сообщения об опасности ЗРК С-400 для Крыма опровергли

Крымские паблики в социальных сетях и Telegram-каналы полуострова столкнулись с большим количеством сообщений, в которых говорится об опасности, которую несут размещенные зенитно-ракетные комплексы С-400. Якобы они снизят количество туристов, а местных жителей оставят без работы. Почему эта информация не соответствует действительности, объяснил Telegram-канал «Война с фейками. Крым и Севастополь».

Авторы отметили, что сообщения об С-400 рассылают бот-аккаунты, поэтому администраторы пабликов получают их в таких количествах. Кроме того, жители Крыма живут не только за счет туризма. Хотя гости полуострова приносят бюджету республики достаточный доход.

«Примечательно, что возмущение вызывает именно комплекс С-400, который предназначен для уничтожения воздушных, а не сухопутных целей», — подчеркнули авторы «Войны с фейками».

Сами жители Крыма снижения количества туристов не увидели. Летний сезон еще не начался, а свободных мест в гостиницах и санаториях уже практически не осталось. Кроме того, из-за временно закрытого воздушного пространства в южных регионах России туристы добираются до полуострова на поездах, на которые раскупили все билеты.