Сообщения украинских СМИ о нехватке воды опровергли в Крыму

«Вода в Крыму есть. Нас две-три недели заливали дожди. На каких-то водохранилищах были проблемы, но сейчас уровень воды в них существенно пополнился», — отметил Донченко.

По его словам, не стоит переживать по этому вопросу, поскольку в Крыму вводятся новые источники воды. Он добавил, что жители полуострова давно не обращают внимание на украинскую пропаганду, которая неоднократно пугала крымчан то энергетической блокадой, то голодом.