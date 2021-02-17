Большинство россиян повелись на ложные сообщения от начальства

Мошенники все чаще стали отправлять потенциальным жертвам персонализированные сообщения. Специалисты провели исследование и выяснили, что 71% россиян открывают письма, присланные якобы от начальства.

Исследование провели сотрудники компании «Антифишинг», которые разослали сообщения работникам своих клиентов. Наиболее эффективным способом оказалось использование авторитета начальства. Их тех, кто получил сообщение с требованием что-то выполнить, открыли письма 36,4%.

Самой слабой мотивацией прочитать сообщение было акцентирование внимания на уникальности предложения, пишет газета «Известия». На такой мошеннический прием клюнули лишь 32% пользователей. При этом чаще всего открывали сообщения с личной информацией работника — 83%. На анонимную рассылку повелись только 22% людей.

Всего фишинговые письма открыли 37% участников исследования. Из этого числа 74% перешли по ссылкам и скачали вложенные файлы. Предоставили мошенникам свои данные 5% пользователей. Небезопасные действия совершили суммарно 79% работников компаний.