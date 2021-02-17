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    17 февраля 2021, 03:02

    Большинство россиян повелись на ложные сообщения от начальства

    Дарья Бунякова

    Мошенники все чаще стали отправлять потенциальным жертвам персонализированные сообщения. Специалисты провели исследование и выяснили, что 71% россиян открывают письма, присланные якобы от начальства.

    Большинство россиян повелись на ложные сообщения от начальства

    Исследование провели сотрудники компании «Антифишинг», которые разослали сообщения работникам своих клиентов. Наиболее эффективным способом оказалось использование авторитета начальства. Их тех, кто получил сообщение с требованием что-то выполнить, открыли письма 36,4%.

    Самой слабой мотивацией прочитать сообщение было акцентирование внимания на уникальности предложения, пишет газета «Известия». На такой мошеннический прием клюнули лишь 32% пользователей. При этом чаще всего открывали сообщения с личной информацией работника — 83%. На анонимную рассылку повелись только 22% людей.

    Всего фишинговые письма открыли 37% участников исследования. Из этого числа 74% перешли по ссылкам и скачали вложенные файлы. Предоставили мошенникам свои данные 5% пользователей. Небезопасные действия совершили суммарно 79% работников компаний.