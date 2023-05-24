Общество 24 мая 2023, 23:34 Сообщения об эвакуации жителей трех улиц опровергли в Курске Курские власти назвали фейком информацию об эвакуации жителей трех улиц piqsels

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Информация об эвакуации жителей трех улиц в Курске силами МЧС не соответствует действительности. Об этом правительство Курской области сообщило в Telegram-канале.

«Очередная дезинформация от украинских спецслужб», — отмечено в комментарии под скриншотом фейкового сообщения.

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Ложную информацию, судя по скриншоту, люди получали в личных сообщениях с аккаунта, который якобы принадлежит МЧС России. В нем речь шла о том, что администрация Курса проводит эвакуацию жителей улиц Черняховского, Харьковская и Резиновая и призывает их взять документы, а также немедленно собраться рядом с Дворцом молодежи.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о падении вертолета в Прохоровском районе. По его словам, за минувшие сутки регион подвергся самой масштабной информационной атаке. Фейки распространяли об эвакуации жителей и о проникновении танков.

Информация о возможном крушении вертолета в Прохоровском районе появилась в Сети во вторник, 23 мая.