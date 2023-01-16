Общество 16 января 2023, 21:39 Сообщения о звонках с Украины российским детям с просьбой включить газ оказались фейком «Война с фейками»: запись о звонках детям с просьбой включить газ появилась в 2018 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Распространившаяся по социальным сетям, Telegram-каналам и мессенджерам аудиозапись с предупреждением о звонках на мобильные телефоны российских детей появилась еще в 2018 году. В ней у ребенка требуют включить газ «для проверки». Об этом сообщил Telegram-канал «Война с фейками».

В разошедшихся по Сети сообщениях неизвестные заявили, что украинские диверсанты под видом работников газовых служб начали звонить российским детям и принуждать их включать газовые плиты на два часа.

Реклама

Впервые подобные сообщения появились в Казахстане в 2018 году. Министерство внутренних дел республики призвало жителей не поддаваться на провокации. В ведомстве подчеркнули, что все звонки проходили через мессенджер WhatsApp*.

Реклама

После аудиозапись появлялась в разных российских регионах. В Якутии подобные звонки поступали детям в феврале 2020 года.

Призывы к совершению подобных звонков детям в России появились в украинских Telegram-каналах, но спустя какое-то время их удалили. Родителям посоветовали на всякий случай провести беседы с детьми о правилах безопасного обращения с газом.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.