16 января 2023, 21:39
Сообщения о звонках с Украины российским детям с просьбой включить газ оказались фейком
«Война с фейками»: запись о звонках детям с просьбой включить газ появилась в 2018 году
Распространившаяся по социальным сетям, Telegram-каналам и мессенджерам аудиозапись с предупреждением о звонках на мобильные телефоны российских детей появилась еще в 2018 году. В ней у ребенка требуют включить газ «для проверки». Об этом сообщил Telegram-канал «Война с фейками».
В разошедшихся по Сети сообщениях неизвестные заявили, что украинские диверсанты под видом работников газовых служб начали звонить российским детям и принуждать их включать газовые плиты на два часа.
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Впервые подобные сообщения появились в Казахстане в 2018 году. Министерство внутренних дел республики призвало жителей не поддаваться на провокации. В ведомстве подчеркнули, что все звонки проходили через мессенджер WhatsApp*.
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После аудиозапись появлялась в разных российских регионах. В Якутии подобные звонки поступали детям в феврале 2020 года.
Призывы к совершению подобных звонков детям в России появились в украинских Telegram-каналах, но спустя какое-то время их удалили. Родителям посоветовали на всякий случай провести беседы с детьми о правилах безопасного обращения с газом.
*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.
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