Сообщения о желании России напасть на Украину назвали ложными в МИДе

В МИД РФ прокомментировали сообщения о возможном нападении России на Украину. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, эта информация является ложной и дестабилизирующей. Об этом написал RT.

«Это восприятие даже не искаженной действительности, а это заранее фейковая, дезинформационная кампания, которая нацелена, во-первых, на создание России в качестве агрессора. А во-вторых, наверное, на дополнительную напряженность в регионе, связанном с Черным морем, Украиной, российско-украинской границей, ситуацией на юго-востоке Украины», — пояснила Захарова.

Она добавила, что эти заявления не привносят элементов безопасности как в международные отношения, так и в региональную повестку.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции назвал вопрос о возможном нападении России на Украину провокационным.