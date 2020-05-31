Сообщения о занижении данных по ситуации с 2019-nCoV проверят в Карачаево-Черкесии

Жители Карачаево-Черкесии пожаловались на занижение официальной статистики по числу выявленных случаев COVID-19 в республике. Люди уверены, что заболевших в регионе больше. Местная прокуратура начала проверку.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, помимо жалоб на занижение цифр статистики, жители сообщили о невыплатах надбавок медицинским работникам, отсутствии лекарств и средств индивидуальной защиты.

Работники надзорного ведомства республики проверят законность расходования средств, которые выделили для выплат медикам, и состояние коечного фонда.

Общественный деятель Ахмат Эбзеев написал на своей странице в Instagram, что власти Карачаево-Черкесии «не хотят портить перед Москвой свои показатели, которые изначально были сильно занижены».

Он сообщил, что «люди реально мрут как мухи», и рассказал, что без блата нельзя попасть ни в один коронавирусный госпиталь. Эбзеев поделился, что из числа его знакомых уже пять человек умерли от COVID-19.