Общество 01 января 2024, 23:05 Сообщения о нападении на школу опровергли в Северной Осетии Минобразования Северной Осетии назвало фейком пост о нападении на школу РИА «Новости»

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Информацию в соцсетях о якобы нападении на одну из школ Северной Осетии опровергла министр образования и науки республики Элла Алибекова. В своем Telegram-канале она назвала «нелюдями» тех, кто при подобных провокациях упоминает трагедию в Беслане.

«В социальных сетях распространяется информация о возможном нападении на одну из школ Северной Осетии. Хочу подчеркнуть, что информация — ложная!» — написала она.

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По словам министра, правоохранители проверили фейк и сейчас держат ситуацию на контроле. Согласно данным органов безопасности, распространивший фейковую информацию канал мог создать один из украинских центров информационно психологических операций (ЦИПсО).

Алибекова также отметила, что подобные каналы стали выявлять и в других городах России, а посты с теми же фото, что и сейчас, обнаружили еще в первых числах декабря. Она назвала подобные посты «настоящим преступлением», призвав не поддаваться на провокации.

Ранее районный суд Санкт-Петербурга направил в психбольницу женщину, которую обвиняли в распространении фейков о действиях российской армии в ходе спецоперации.