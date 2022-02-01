Сообщения о «минировании» школ распространили в Южно-Сахалинске

Неизвестные сообщили о «минировании» сразу трех школ и двух торговых центров в Южно-Сахалинске с утра 1 февраля. Здания уже осмотрели, заявили в пресс-службе администрации областного центра.

«На службу 112 получены сигналы о „минировании“ школ № 1, 5 и 8», — привело РИА «Новости» сообщение представителя администрации.

Сразу после поступления звонков из школ вывели всех присутствующих. Помещения осмотрели сотрудники спецслужб, а также кинологи с собаками. Эвакуировали и находящихся в торговых центрах «Сити Молл» и «Аллея».

Неизвестные сообщали о «минированиях» в Южно-Сахалинске и Корсакове зимой с 17 января по 25 января нынешнего года. Фейковые «минирования» распространились на школы, больницы и другие учреждения, где находятся обычно много людей.

Множество сообщений о «минированиях» поступали в самые разные учреждения с 2019 года. Одним из последних городов стала Тюмень, все школы в которой эвакуировали из-за сигнала о минировании 25 января. До этого в Красноярске удалось задержать людей, подозреваемых в распространении такой ложной информации. Ими оказались школьники.