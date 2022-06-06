Сообщения о минировании поступили в 14 судов Свердловской области

В 14 судов Свердловской области неизвестные отправили сообщения о минировании. Об этом написал ТАСС со ссылкой на управление судебного департамента региона.

По данным ведомства, в сообщении говорилось, что в трех судах Екатеринбурга — Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном — заложены взрывные устройства, сообщило РИА ФАН.

Также были получены сигналы о «минировании» судов Артемовского, Артей, Ирбита, Краснотурьинска, Первоуральска, Полевского, Тавды, Шалей, Кировграда, Верхней Пышмы и Камышлова.