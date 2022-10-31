Сообщения о минировании получили несколько судов Москвы | 360°

31 октября 2022, 10:56
Сообщения о минировании получили несколько судов Москвы
Источник «360»: сообщения о минировании получили несколько судов Москвы
Утром ряд судов Москвы получили сообщениями с угрозами взрыва. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.
Речь идет о Савеловском, Нагатинском, Лефортовском, Зюзинском, Головинском районных судах Москвы. Информация о подлинности сообщений в данный момент проверяется.
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На прошлой неделе сотрудников и посетителей судов в Крыму пришлось эвакуировать после сообщений о минировании.
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