Сообщения о минировании получили некоторые детсады и школы Благовещенска

Четыре детских сада и пять школ в Благовещенске получили анонимные сообщения о минировании, рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

Такие угрозы поступили в местные учреждения в понедельник утром. Оперативные службы сразу же среагировали на сигнал и выехали по указанным адресам, сообщили ИА Nation News.

По словам мэра, помимо детсадов и школ, подобный угрожающий сигнал поступил в бизнес-центр и Амурский государственный университет. Правдивость информации пока не подтвердилась.