Общество 20 ноября 2022, 02:05 Сообщения о махинациях с банкротством аграриев на Кубани проверит следствие Председатель СК России Бастрыкин поручил проверить сообщения о махинациях с аграриями Pixabay

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Кубанскому Главному управлению Следственного комитета России поручили провести проверку сообщения о махинациях в отношении аграриев, которые приводят к их банкротству. Распоряжение подписал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

В федеральных СМИ прошел сюжет о бизнесмене из Краснодарского края, который махинациями разоряет кубанских аграриев. Предприниматель и бывший депутат заключает договоры, а потом через суд добивается остановки деятельности контрагентов, что приводит к их банкротству.

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«Председатель СК России поручил провести проверку по ситуации, связанной с кубанскими аграриями. <…> Предприниматели обратились в МВД, но уголовные дела до сих пор не возбуждены», — говорится в сообщении.

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Следствие располагает информацией, что бизнесмену помогала краснодарская судья, которая сейчас находится в розыске. В сюжете фигурирует начальник службы безопасности предпринимателя, который ранее руководил МВД Новороссийска. По данным СМИ, он помогает бизнесмену избежать ответственности, используя связи в органах. Бастрыкин распорядился начать процессуальную проверку, ход которой контролирует центральный аппарат Следственного комитета.