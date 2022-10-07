Сообщения о бежавших с Чукотки на Аляску из-за мобилизации россиянах опровергли  — СМИ | 360°

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Сообщения о бежавших с Чукотки на Аляску из-за мобилизации россиянах опровергли  — СМИ

Общество

07 октября 2022, 07:33

Сообщения о бежавших с Чукотки на Аляску из-за мобилизации россиянах опровергли  — СМИ

РИА «Новости»: россияне сбежали с Чукотки на Аляску не из-за частичной мобилизации

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Жители Чукотки незаконно пересекли границу США и оказались на Аляске. Однако это произошло не из-за того, что они хотели избежать частичной мобилизации. Россияне скрылись, чтобы уйти от ответственности за незаконные действия в своей стране. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Они поплыли (на лодке) намеренно. Убежали они не от призыва, а по другой причине — чтобы уйти от ответственности за определенные действия на территории РФ — решили скрыться», — раскрыли детали бегства собеседник агентства.

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Известно, что их задержали. Один из них оказался под следствием за хранение наркотиков, также у обоих мужчин 1971 и 1978 годов рождения возникли финансовые проблемы, которые они хотели решить в Соединенных Штатах.

Собеседник агентства добавил, что обычно нарушивших границу с США сограждан возвращают на родину. Однако в данных момент их побег Штаты могут объяснить политической составляющей.

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«Хотя они не входят в категорию лиц, подлежащих мобилизации», — подчеркнул источник.

Российское посольство в США в курсе произошедшего. Дипломаты намерены пообщаться с беглецами по телефону. СМИ, ссылаясь на американского сенатора от штата Аляска Лизу Марковски написали, что россияне попросили убежища. Министерство внутренней безопасности пока не дало комментарий агентству о статусе задержанных и о том, что их ожидает.

Ранее сообщалось, что двух россиян задержали на острове Святого Лаврентия в 80 километрах от Чукотки, они находятся сейчас под стражей в Анкоридже. При этом ряд СМИ предположили, что жители РФ могли попытаться сбежать от частичной мобилизации, которая началась в стране 21 сентября.

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