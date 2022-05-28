Сообщения о 500 тонн отпущенной рыбы на Камчатке из-за санкций назвали фейком

Публикации в Сети о том, что рыбаки на Камчатке выловили 500 тонн рыбы, но выпустили ее обратно из-за приостановленного после введения санкций завода, назвали фейковым. Об этом написал Telegram-канал «Война с фейками».

На самом деле видеозапись сделали гораздо раньше, чем говорится на видео, задолго до начала специальной операции на Украине.

«Санкции здесь ни при чем. Предположительно, камчатское предприятие не справилось с переработкой рыбы из-за чересчур высокого улова», — говорится в сообщении источника.

Ранее в Сети появились публикации о том, что рыбаки выловили 500 тонн рыбы, но отпустили ее из-за того, что местный перерабатывающий завод закрылся и не смог принять продукцию.