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    28 мая 2022, 15:26

    Сообщения о 500 тонн отпущенной рыбы на Камчатке из-за санкций назвали фейком

    Видео с 500 тонн отпущенной рыбы на Камчатке назвали фейковым

    Максим Зинкин

    Публикации в Сети о том, что рыбаки на Камчатке выловили 500 тонн рыбы, но выпустили ее обратно из-за приостановленного после введения санкций завода, назвали фейковым. Об этом написал Telegram-канал «Война с фейками».

    На самом деле видеозапись сделали гораздо раньше, чем говорится на видео, задолго до начала специальной операции на Украине.

    «Санкции здесь ни при чем. Предположительно, камчатское предприятие не справилось с переработкой рыбы из-за чересчур высокого улова», — говорится в сообщении источника.

    Ранее в Сети появились публикации о том, что рыбаки выловили 500 тонн рыбы, но отпустили ее из-за того, что местный перерабатывающий завод закрылся и не смог принять продукцию.